Meer dan zeventig bekeuringen bij verschillende politiecontroles Stefan Van de Weyer

16 november 2018

12u34 0 Leuven De Leuvense politie organiseerde voorbije week verschillende verkeersacties en controles. Daarbij werden meer dan 130 overtreders op de bon gezwierd, vooral fietsers ontsnapten niet aan de aandacht van de politie.

Zes fietsers gingen dinsdagochtend in de fout, er werden ook voor zes automobilisten processen-verbaal opgesteld. Een vijftigtal fietsers werden woensdagnamiddag bekeurd voor een rist overtredingen. Er bleek ook dat één fietser te diep in het glas had gekeken. De verkeersdienst wees donderdag een zestigtal fietsers en één skateboarder op hun ontbrekende verlichting. Er werden ook negen automobilisten bekeurd en één bestuurder reed onder invloed in de voetgangerszone van de Grote Markt en mocht zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren. De politie van Leuven zal ook in de loop van de komende weken voortdurend acties blijven uitvoeren in het kader van verkeersveiligheid.