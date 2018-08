Meer dan half miljoen overnachtingen DUBBEL ZOVEEL TOERISTEN OP HOTEL IN LEUVEN IN VERGELIJKING MET 2009 BART MERTENS

08 augustus 2018

02u28 0 Leuven De stad Leuven wordt alsmaar populairder bij toeristen. Dat blijkt uit de cijfers van Toerisme Vlaanderen. Vorig jaar rondde Leuven zelfs de kaap van 500.000 overnachtingen. In 2009 waren dat er nog 252.000. Uit een bevraging bij 4.000 toeristen blijkt bovendien dat Leuven een tevredenheidsscore van 83 % krijgt van mensen die de stad bezoeken.

Het Leuvense stadsbestuur schakelde de voorbije jaren enkele versnellingen hoger om de stad te promoten bij toeristen. Die aanpak lijkt te werken want het aantal toeristen dat Leuven bezoekt, zit in de lift. Uit cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat er in 2017 bijvoorbeeld een recordaantal overnachtingen werden geboekt door toeristen. "Vorig jaar gingen we in Leuven voor het eerst over de kaap van 500.000 overnachtingen. Meer concreet: liefst 512.000 overnachtingen en dat is het dubbel in vergelijking met 2009. Toen werden er 252.000 overnachtingen geboekt", zegt schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V).





Wetende dat de dagjestoeristen niet opgenomen zijn in bovenstaande cijfers is de conclusie duidelijk: de toeristen hebben Leuven in hart gesloten. Dat blijkt ook uit een bevraging die Toerisme Vlaanderen deed bij 4.000 toeristen. "Toerisme Vlaanderen liet tussen april 2017 en april 2018 zo'n 4.000 recreatieve verblijfstoeristen bevragen in de Vlaamse Kunststeden en in Brussel naar de reden van hun bezoek, hun activiteiten en hun tevredenheid van het bezoek. Als motivatie om Leuven te bezoeken, worden zowel erfgoed en historische gebouwen opgegeven (30%), als lekker eten en drinken (50%). 85% bezoekt een monument, kerk of museum M. Opvallend cijfer voor Leuven: 75% gaat op restaurant of doet een typisch café en terrasje aan. Daarmee scoren we 25% boven het gemiddelde. Historische gebouwen en bier zijn belangrijke speerpunten in onze promotie en die aanpak is duidelijk succesvol", legt schepen Vansina uit.





Gemiddeld 55 jaar

Opvallend gegeven: de toerist in Leuven heeft een gemiddelde leeftijd van 55 jaar en is daarmee 10 jaar ouder dan in de andere kunststeden. "We richten onze promotie vooral op de culturele meerwaardezoeker en die heeft een wat oudere leeftijd dan de gemiddelde massatoerist", verklaart Dirk Vansina. "Leuven krijgt met 98% ook de topscore inzake veiligheidsgevoel. Alle kunststeden krijgen een hoog cijfer maar Leuven scoort daarmee toch hoger dan het gemiddelde. Met een algemene tevredenheidsscore van 83% behaalt Leuven een grote onderscheiding. Toch geven de bezoekers nog een werkpuntje mee: de toegankelijkheid voor mensen met een beperking kan beter. Momenteel werkt Toerisme Leuven dan ook een wandeling uit voor bezoekers met een beperking. Ook de vlot toegankelijke horeca zal meegenomen worden in deze info. Verder zal Leuven blijven inzetten op belevingsmogelijkheden."