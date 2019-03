Meer dan 2.000 ondernemers vullen Sportoase in Leuven ADPW

17 maart 2019

14u25 0

Zaterdagavond stroomde de Sportoase in Leuven vol voor het Full House Business Event van de Leuven Bears. De tweede editie van dit sportief netwerkevent bracht meer dan 2.000 ondernemers op de been en werd georganiseerd in samenwerking met partners Connections, Officenter en Presence Translate & Interact. Met dit evenement wilden Leuven Bears de sterke verbinding tussen sport en ondernemerschap in de verf zetten. De grote opkomst, het optreden van de elektronische live band Uncle Phil en de enthousiaste horde supporters maakten van de avond eensucces.

Het Full House Business Event kadert in het project van Bears4Business, een initiatief van de Leuven Bears volledig gewijd aan hun zakelijke partners. Netwerkevents zijn een must voor bedrijven en daar willen de Leuven Bears dan ook mee hun schouders onder zetten. Sportsponsoring is zowel voor de sport als voor de ondernemers voordelig.

“Met dit evenement konden we de interessante wisselwerking tussen sport en ondernemerschap in de kijker zetten en willen we het netwerk rond de Leuven Bears flink doen groeien”, vertelt Jo Deferm, zaakvoerder van het Leuvense Webhero en initiatiefnemer van het Full House Business Event. “We brachten meer dan 2.000 ondernemers samen. Dat is een fantastisch gevoel. Als die ondernemers met nieuwe contacten naar huis gaan, zijn we geslaagd in onze opzet. We hebben er weer een aantal nieuwe supporters bij en hopelijk hebben we ook enkele ondernemers warm gemaakt om de Leuven Bears in de toekomst te steunen”, aldus nog Deferm.