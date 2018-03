Meer dan 2.000 ondernemers supporteren voor Leuven Bears 05 maart 2018

02u38 0 Leuven Meer dan tweeduizend ondernemers zijn zaterdag afgezakt naar de thuiswedstrijd van Leuven Bears tegen Kangoeroes Basket Willebroek.

Voor de start van de wedstrijd werden de aanwezigen ontvangen in de VIP-ruimte van de club. Na een spannende wedstrijd, die uiteindelijk gewonnen werd door Willebroek, konden de ondernemers napraten en elkaar beter leren kennen tijdens een netwerkmoment. De avond werd afgesloten met een afterparty.





Het initiatief van Leuven Bears kon op veel bijval uit de zakenwereld rekenen. Een week na de bekendmaking waren al duizend tickets de deur uit. Ook Stefanie Soetaert van The Office Help was er als de kippen bij toen de inschrijvingen van start gingen. "Toen we het opzet van dit evenement zagen, hebben we geen moment getwijfeld", zegt ze. "We kennen de sport natuurlijk, maar hadden nog nooit een wedstrijd van dit niveau gezien. We hadden dus ook geen weet van de vele sponsormogelijkheden. Het diner voor aanvang van de wedstrijd lijkt ons een leuke formule voor onze klanten. De sfeer was vandaag ook uitstekend. Ze zullen ons hier in de toekomst zeker vaker zien." (ADPW)