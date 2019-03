Meer dan 150 bedrijven op jobbeurs VTK Bart Mertens

01 maart 2019

16u00 0 Leuven Vandaag organiseert VTK (Vlaamse Technische Kring), de faculteitskring van studenten burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, haar jaarlijkse Jobfair. Meer dan 150 bedrijven verwelkomen de toekomstige ingenieurs en hopen het talent van morgen nu al te strikken met een contract.

De Brabanthal in Leuven wordt vandaag volledig ingepalmd door studenten. Met meer dan 150 bedrijven is de jaarlijkse jobbeurs van VTK de allergrootste voor ingenieurs in de BeNeLux. “De vele tientallen bedrijven op de wachtlijst geven duidelijk weer dat ingenieursprofielen nog steeds zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt”, zegt Daphne Certyn, Team Leader Corporate Relations bij de Vlaamse Technische Kring. “Dankzij een grote promotiecampagne online en in het straatbeeld verwachten we meer dan 1500 aanwezigen. Door haar jarenlange traditie van professionalisme is de VTK Jobfair niet enkel uitgegroeid tot een vaste waarde voor de studenten burgerlijk ingenieur maar ook de studenten wetenschappen, bio-ingenieur of industrieel ingenieur kunnen er terecht in hun zoektocht naar een eerste job. We leggen dan ook enkele pendelbussen in om vanuit Leuven de Brabanthal eenvoudig te bereiken.” Meer info: jobfair.vtk.be.