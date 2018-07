Medewerkers ontvangen MINI 19 juli 2018

101 medewerkers van 'AUSY, a Randstad Company' namen onlangs hun nieuwe MINI One D 5-deurs in ontvangst. Deze indrukwekkende vloot komt voort uit de fusie tussen Randstad Professionals en AUSY Belgium eerder dit jaar.





Het bedrijf biedt een antwoord op de toenemende nood aan externe, hooggeschoolde professionals.





De 101 MINI's, voorzien door MINI Store Juma, werden allemaal voorzien van een specifieke branding. De buitenkleur in Melting Silver wordt gecombineerd met fel blauwe spiegelkappen en een donkerblauw dak in de kleuren uit het logo.





(ADPW)