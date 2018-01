Maurice Engelen (en Inja) brengen OHL geluk 02u32 0 Foto Vertommen Maurice Engelen en zijn kersverse vrouw Inja Van Gastel waren te gast op OHL, in de skybox van Peter Desmet (m.).

Hoog bezoek voor OHL afgelopen weekend. Niemand minder dan Maurice Engelen van Praga Khan kwam op bezoek en hij bracht zijn kersverse vrouw Inja Van Gastel mee. De frontman van Praga Khan stapte in november 2017 in het huwelijksbootje met zijn ruim 20 jaar jongere vriendin. Of Maurice Engelen een echte fan is van OHL weten we niet maar OHL-supporter Peter Desmet is wel onvoorwaardelijk fan van Praga Khan. Daarom nodigde Desmet de frontman van de groep en zijn wederhelft uit in zijn skybox in stadion Den Dreef. "Ik volg Praga Khan al heel lang en ik ken zowel Maurice als zijn vrouw Inja", zegt OHL-supporter Peter Desmet. "Inja is ook lid van Praga Khan en het leek me leuk om het koppel uit te nodigen om een wedstrijd van OHL bij te wonen. In mijn skybox hangt trouwens een grote foto van Inja. Het is nogal een speciaal beeld want ze kijkt je aan vanuit elke hoek als je naar de foto kijkt."





Inja bracht OHL alvast geluk want de Leuvenaars versloegen Union met 3-1. (BMK)