Materniteit verhuist naar nieuw gebouw Alle zorg voor vrouw en kind in apart gebouw van UZ Leuven Bart Mertens

14 januari 2019

18u46 0 Leuven De materniteit van UZ Leuven verhuist naar een nieuw gebouw dat volledig in het teken staat van vrouw, kind en erfelijkheid. Na een geslaagde test staat de komende dagen de verhuizing van de mama’s en baby’s op het programma. “Het nieuwe bevallingskwartier is ruimer en aangepast aan de moderne noden van de zorg”, zegt professor dr. Jute Richter die de leiding krijgt over het bevallingskwartier.

Een goede voorbereiding is het geheim van elke verhuis. Met die gedachte in het achterhoofd werd er in UZ Leuven gisteren een oefening georganiseerd om de verhuisvan de materniteit in goede banen te leiden. Die verhuizing staat de komende dagen op het programma maar de personeelsleden kregen maandag al teamtrainingen in een waarheidsgetrouwe situatie –evenwel zonder patiënten- om de procedures in te oefenen.

Speciale trainingen

“UZ Leuven is al enkele weken intensief bezig met de voorbereidingen van de verhuis naar het nieuwe bevallingskwartier”, zegt Ann Lemaître van de dienst Communicatie in UZ Leuven. “Nu de effectieve verhuis naar het nieuwe gebouw voor vrouw, kind en erfelijkheid nadert, is het belangrijk om nieuwe procedures in te oefenen. De simulaties zijn waarheidsgetrouwe trainingen in het verloskwartier met het hele multidisciplinaire team. Van vroedvrouwen tot gynaecologen maar ook neonatologen en anesthesisten. Het idee van dergelijke trainingen komt uit het vliegwezen en focust sterk op de manier van onderling communiceren en de spelregels die je moet volgen. De simulaties tonen bijvoorbeeld een bevalling waar iets fout loopt zoals bijvoorbeeld een navelstreng rond het kindje. Men moet dan uitwijken naar een andere locatie voor een keizersnede. Na de training is er telkens een debriefing met een evaluatie van wat elk teamlid geleerd heeft.”

Ruimere kamers

Prof. dr. Jute Richter is de nieuwe verantwoordelijke voor het verloskwartier. Zij heeft opleidingen gevolgd over de CRM-training en licht de nieuwe aanpak toe van het nieuwe bevallingskwartier. “De focus ligt op patiëntgeoriënteerd bevallen. Er zijn bijvoorbeeld ruimere bevallingskamers en meer baden om te ontspannen tijdens de arbeid. We hebben in het nieuwe kwartier ook een slaapbank voor echtgenoten/partners. Ook de nieuwe procedures zorgen ervoor dat de kwaliteit van de zorg een upgrade krijgt in het nieuwe aparte gebouw. Als er bijvoorbeeld iets misloopt, kan de eerste zorg voortaan op de bevallingskamer zelf gegeven worden terwijl men vroeger de baby naar een andere ruimte moest brengen. Daardoor waren de mama en papa er niet meer bij tijdens de zorg.”

De materniteit verhuist vandaag naar het nieuwe gebouw, het bevallingskwartier en de maternale intensieve zorg op 16 januari. “Maar dat is slechts een onderdeeltje van een enorme verhuisbeweging naar het nieuwe gebouw”, zegt Ann Lemaître van de dienst Communicatie. “Ook kindergeneeskunde en het centrum voor menselijke erfelijkheid verhuizen naar dat gebouw. Bepaalde diensten hebben in 2018 zelfs al hun intrek genomen. De verhuis van het verloskwartier is dus slechts een onderdeel van een groter geheel om een betere zorg te bieden op een gecentraliseerde plaats.”

Bekijk hieronder de fotorepotartage over de nieuwe materniteit in UZ Leuven: