Massa volk op 69ste Jaarmarkt GELE GOUD STROOMT RIJKELIJK TIJDENS HOOGMIS DER LEUVENAARS BART MERTENS

04 september 2018

02u32 0 Leuven De 69ste editie van de Leuvense Jaarmarkt was naar goede gewoonte een hoogdag voor jong en oud. "Het was feest in het kwadraat. Voor de cafés was het naar goede gewoonte een topdag. Mijn favoriet was John Terra dit jaar", aldus cafébaas Mike Naert van het legendarische volkscafé Sport op het Martelarenplein.

De 69ste editie van de Leuvense Jaarmarkt beloofde alweer een topdag te worden en dat werd het ook. De weergoden waren de Jaarmarkt dit jaar behoorlijk gunstig gezind wat al van 's ochtends vroeg voor een gezellig drukke binnenstad zorgde. Goed nieuws voor de Leuvense middenstand. "De Jaarmarkt is de topdag van het jaar", zegt cafébaas Mike Naert van volkscafé Sport op het Martelarenplein. "Ons café ligt op het einde van het traditionele parcours door de stad dat vanaf 7 uur 's ochtends begint aan café In Den Vetten Os op de Kapucijnenvoer. Aan ambiance dus geen gebrek aan café Sport want onderweg werd er bij wijze van spreken al meer dan geregeld 'getankt'. Op het plein zelf konden de mensen genieten van een gezellige rommelmarkt en optredens van onder meer John Terra. Das was dit jaar mijn persoonlijke favoriet", aldus de bekende Leuvense cafébaas die ook directeur is van concertzaal Het Depot.





Succes over hele lijn

Naast John Terra stond op het Martelarenplein ook 'thuiszanger' Sammy Moore op het podium die zijn trouwe publiek vlot op de hand kreeg als Leuvenaar. "Het was een succes over de hele lijn, van de veemarkt tot de optredens. Niet enkel Sammy Moore en John Terra trouwens maar ook de andere artiesten op het Martelarenplein", aldus een tevreden Anita Magits van de stad Leuven.





Hotspots

Ook de traditionele 'hotspots' - Den Delper, Leuven Central, Marengo en Jeeskesboom om er enkele bij naam te noemen - legden hun klanten in de watten met bier, muziek en eten. En wel in die volgorde doorgaans... Zo kwam Danny Fabry zijn nieuwe single voorstellen aan café Marengo. "Ik ben fier dat ik op dit topevent voor de Leuvenaars mijn nieuw nummer mag zingen", liet Fabry optekenen. Een ander bekend gezicht en stem was de Leuvense zanger





Kris Aron die het 'gele goud' liet stromen aan de stand van OHL-supportersclub LCDB en daarbij assistentie kreeg van clublid Theo Francken (N-VA). "We zijn er weer bij op de klassieker der klassiekers: Leive Joormèt!", aldus de heren. En de Leuvense politici? Die waren er ook en in groten getale want de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen stilaan in zicht. Politiek was gisteren echter geheel terecht geen zorg van de Leuvenaars. De kater van het leukste volksfeest van het jaar zal dat vandaag helaas wel zijn...