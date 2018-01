Massa afval gedumpt aan glasbollen 02u39 0 Foto Vertommen Aan de glasbollen in de Pleinstraat in Holsbeek werd zelfs een bumper gedumpt (rechts in beeld).

Zowel in de Pleinstraat in Holsbeek als in de Brusselsestraat in Leuven ligt het aan de zogenaamde glasbollen vol sluikgestort afval. Niks nieuws onder de zon, maar de hoeveelheid achtergelaten rommel is toch opvallend.





Geen flessen sterke drank van een stevig nieuwjaarfeestje, maar wel een hele hoop andere zaken. In de Brusselsestraat staat het vol vuilniszakken en gedumpte kerstbomen. In de Pleinstraat werd, tussen alle dozen door, dan weer een bumper achtergelaten. Ondanks een bewakingscamera blijven de glasbollen langs de drukke Pleinstraat het geliefkoosde terrein van sluikstorters. Er komt nu een nieuwe, ondergrondse glascontainer. Op die manier hoopt de gemeente sluikstorters eindelijk een halt toe te roepen. (ADPW)





Meer over Pleinstraat

milieu

milieuvervuiling

Brusselsestraat

afval