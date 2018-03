Mars voor gelijke rechten voor vrouwen 09 maart 2018

02u28 0 Leuven Op het Martelarenplein verzamelden gisterenavond een honderdtal actievoerders voor een mars door de Leuvense straten. Op initiatief van Juna Ghaye en Anne Cremers werd er gepleit voor gelijke rechten en tegen seksisme in onze maatschappij.

"In de reclame-, film- en porno-industrie worden vrouwen voorgesteld als een verhandelbaar lustobject", zeggen organisatoren Anne Cremers en Juna Ghaye, beiden student aan de KU Leuven. "Een maatschappij waarin vrouwen een middel zijn om winst te maken, zit met een groot structureel probleem. Met onze mars willen we aanklagen dat seksisme vrouwen op persoonlijk, professioneel, familiaal en sociaal vlak beïnvloedt. Wij krijgen dagelijks wel een seksistische grap of opmerking voorgeschoteld. We riskeren het niet om 's avonds alleen over straat te lopen uit angst dat we lastig gevallen zouden worden. We zijn bang om ons te opvallend te kleden want dan vragen we erom klinkt het geregeld. Vrouwen worden ook op economisch vlak benadeeld. Er is nog altijd sprake van een loonkloof in vergelijking met mannen. Bovendien nemen vrouwen nog steeds de meeste zorg op voor de kinderen en daardoor zijn ze gedeeltelijk financieel afhankelijk van hun partner. Na een scheiding krijgen ze eveneens vaak te maken met geldproblemen. We moeten niet tegenover elkaar staan als we die problemen willen oplossen maar hand in hand samen strijden voor gelijke rechten voor iedereen." (BMK)