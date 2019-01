Mars van honderden leerlingen voor ‘proper’ voedsel Bart Mertens

09 januari 2019

13u20 0 Leuven Meer dan 200 eerstejaarsleerlingen van scholen Sancta Maria en Stroom stapten vanmorgen door de Leuvense straten in een mars. Met de slogan ‘Eten roert de planeet’ willen de scholieren de wereld kenbaar maken dat ons voedsel niet alleen de oorzaak is van heel veel grote problemen maar vooral ook de oplossing kan zijn.

De optocht van de twee secundaire scholen kaderde binnen het actieweekend van Rikolto. Dat is de nieuwe naam van Vredeseilanden. De organisatie organiseert op 11, 12 en 13 januari verschillende activiteiten in Leuven en focust daarbij op de grote impact van ons voedselsysteem op onze gezondheid, het klimaat en de economie. Zo kunnen veel boeren niet meer van hun stiel leven en kreunt de wereld onder voedseltekorten, ontbossing en waterschaarste. Om die problemen én om de oplossingen aan te kaarten verzamelden de leerlingen van de Leuvense scholen Sancta Maria en Stroom op de Grote Markt om een mars door de straten te houden. Ook kersvers schepen Lies Corneillie (Groen) was van de partij om de scholieren te ondersteunen in hun boodschap.

Lepel

“Onze betoging was een tikkeltje opmerkelijker dan de meeste optochten”, zegt Michiel Crijns, Rikolto-vrijwilliger en leerkracht van Sancta Maria Leuven. “De meeste manifestaties baden in negativiteit maar onze leerlingen willen de burger vooral moed en hoop geven. Veel mensen zien de huidige problemen als een hopeloze zaak, maar het kan anders. Als boeren werk maken van een duurzame productie en als supermarkten mee zorgen voor eerlijke handel dan kunnen consumenten hun goede intenties ook in de winkel waarmaken. Op al die terreinen werkt Rikolto aan concrete oplossingen met boeren, bedrijfsleiders, wetenschappers en politici over de hele wereld. De tocht werd ook opgeluisterd door het geklap houten lepels, niet toevallig het nieuwste verkoopgadget van Rikolto. Zo’n lepel komt elke dag van pas in de keuken en herinnert je eraan dat ieder van ons mee de planeet ‘roert’.” Meer info: www.rikolto.be