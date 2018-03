Mars tegen beleid Theo Francken ONDANKS KLEINE TEGENBETOGING VERLOOPT PROTEST LINKSE ORGANISATIES RUSTIG BART MERTENS

06 maart 2018

02u31 0 Leuven In Leuven is gisteren een mars tegen het migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) gehouden. Een 150-tal linkse tegenstanders trok door het centrum van de stad om hun ongenoegen te uiten over het asiel- en migratiebeleid van de federale regering. Vlak voor aanvang van de protestmars dook een vijftiental aanhangers van Theo Francken op, maar tot een fysieke confrontatie kwam het niet.

Het onderwijsteam van Crimen organiseert deze ochtend een lezing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in aula PDS in Leuven. De populaire politicus komt voor de studenten Criminologie praten over de behandeling van vreemdelingen en illegalen in ons land. Dat het debat over het asiel- en migratiebeleid nog gevoeliger ligt sinds de kwestie Soedan hoeft geen betoog meer en dat bleek gisteren ook in hartje Leuven waar naar aanleiding van de lezing een protestmars tegen Theo Francken werd georganiseerd. Een 150-tal linkse tegenstanders van het huidige beleid verzamelde op het Martelarenplein.





A- en B-burgers

"Met een twintigtal organisaties bundelen we de krachten om te manifesteren tegen het asielbeleid van staatssecretaris Francken", zegt Sander Claessens. Onder meer ABVV Vlaams-Brabant, Hart boven Hard Leuven, ACOD Cultuur, vzw Vrede en PVDA Vlaams-Brabant tekenden present, al viel de opkomst uiteindelijk toch een beetje tegen. Toch slaagden de betogers erin om hun stem te laten horen. "Wij willen een samenleving met gelijke rechten voor alle burgers", zegt Sander Claessens. "Wij willen een solidair alternatief, meer ontwikkelingshulp en een anti-racismebeleid." Volgens de linkse betogers creëert het beleid van Francken A- en B-burgers. "Theo Francken tracht bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten om beter te kunnen heersen, ten koste van de zwaksten. We komen op straat om te bouwen aan een solidaire tegenstroom tegen het koude beleid", aldus Tareq Alrefai.





Voldoende agenten

Eerder onverwacht daagde er gisterenavond ook een vijftiental rechtse voorstanders - leden van studentenvereniging KVHV - van het asiel- en migratiebeleid op, net voor de start van de protestmars. Op enkele sloganeske verwensingen in beide richtingen na bleef alles echter rustig.





"We waren met voldoende agenten aanwezig op het terrein en we hadden eigenlijk ook geen problemen verwacht", zegt woordvoerder Marc Vranckx van de Leuvense politie.





Toch begeleidde de politie de protestmars tot aan het eindpunt op het Ladeuzeplein. Ook voor de lezing van Theo Francken van deze ochtend worden enkele veiligheidsmaatregelen genomen.





Zo zijn rugzakken en handtassen strikt verboden in aula PDS.