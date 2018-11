Maroq-Unie sluit deuren Tony Puelinckx (63) stopt met familiezaak na drie generaties Bart Mertens

28 november 2018

18u10 0

De bekende Leuvense lederwinkel Maroq-Unie in de Tiensestraat sluit eind januari de deuren. Zaakvoerder Tony Puelinckx (63) ziet de concurrentie met e-commerce alsmaar toenemen en krijgt naar eigen zeggen steeds minder klanten van buiten Leuven over de vloer. “Ik ben al de derde generatie in onze familiezaak maar nu komt er een einde aan het verhaal. De commerciële waarde van Leuven zakt helaas zienderogen”, klinkt het.

Slecht nieuws voor de Leuvense middenstand want er sneuvelt alweer een monument. De Leuvense speciaalzaak voor lederwaren Maroq-Unie sluit op 26 januari 2019 de deuren. Dat is opmerkelijk want de familiezaak in de Tiensestraat is al 65 jaar een vaste waarde in de stad. Zaakvoerder Tony Puelinckx had graag nog doorgegaan tot aan zijn pensioen maar op zijn 63ste moest hij tot het besluit komen om de deur definitief te sluiten. “Ik ga er geen doekjes om winden. Dit is een economische beslissing die ik wel moest nemen door de opmars van de e-commerce in combinatie met een circulatieplan dat voor onze zaak geen cadeau is geweest”, klinkt het. “Maroq-Unie is altijd al een zaak geweest met een cliënteel tot ver buiten Leuven. Zelfs vanuit Brussel kwamen onze vaste klanten hier hun lederwaren kopen. Sinds het circulatieplan krijgen we alsmaar minder klanten van buiten Leuven over de vloer. Klanten zeggen me zelf dat ze steeds moelijker de weg naar Leuven vinden met hun wagen. De beneden-Tiensestraat is heel aangenaam geworden voor de wandelaars maar specifiek voor onze zaak was dat geen goede ingreep. Sleur maar eens met je nieuwe grote valies door de Leuvense straten…Ik ben niet de enige Leuvense handelaar die geconfronteerd wordt met die problematiek. Tel daar dan nog de opmars van de e-commerce bij want ook dat gegeven speelt een rol in de beslissing om te stoppen met de zaak.”

De commerciële waarde van Leuven daalt zienderogen Tony Puelinckx, zaakvoerder Maroq-Unie

Maroq-Unie houdt nog tot 26 januari een grote uitverkoop met kortingen tot 59 %. Sinds het nieuws over de sluiting bekend raakte, is het erg druk in de winkel. “De mensen vertellen me dat ze het erg vinden dat zo’n monument gaat sluiten”, vertelt Tony Puelinckx. “Je mag gerust weten dat het ook voor mij een beslissing was die ik met pijn in het hart heb genomen. Zelf heb ik me meer dan 40 jaar lang ingezet en ik kan enkel dankbaar zijn voor al het personeel dat mee heeft geschreven aan het mooie verhaal van Maroq-Unie. Mijn grootmoeder is destijds begonnen met de zaak. Ik herinner me nog dat ik hier als kind van vier jaar oud rond liep en later heb ik de zaak overgenomen. Een overnemer zoeken, lijkt me niet zinvol. In de huidige omstandigheden en evoluties daalt de commerciële waarde van Leuven zienderogen, zeker voor een speciaalzaak als Maroq-Unie waar je niet elke week iets gaat kopen. Het zou geen cadeau zijn voor de overnemer, denk ik. Ja, Leuven verliest een monument maar ik heb geen spijt van mijn beslissing.”

Bomma sacoche

Met het verdwijnen van Maroq-Unie verliest Leuven inderdaad –en alweer- een grote naam. De gebouwen zullen nu verkocht worden waardoor enkel nog de herinnering aan een mooie familiezaak zal overblijven. Oudere generaties zullen zich zeker nog ‘Bomma sacoche’ en François herinneren. Aan dat rijtje mag vanaf eind januari ook Tony Puelincks worden toegevoegd.