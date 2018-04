Marc Vertongen peter van 'drinKraantjeswater' 26 april 2018

De Watergroep en de afvalintercommunales Limburg.net en IDM lanceren samen een kraantjeswatercharter voor gemeenten. Zo willen ze steden en gemeenten een duwtje in de rug geven om een gezonde en milieuvriendelijke leefomgeving te creëren. 23 Vlaams-Brabantse gemeenten beten de spits af en ondertekenden zopas in het Leuvense provinciehuis een charter in het bijzijn van Herman Verbruggen, de peter van het project. "Wij in Vlaanderen beseffen niet wat voor luxe we in huis hebben. Kraantjeswater is een gezond en ecologisch product van topkwaliteit. Laat dat flessenwater staan en kies voor water van de kraan!", aldus de man die we allemaal kennen als Marc Vertongen in F.C. De kampioenen. Onder meer Bierbeek, Haacht, Herent, Keerbergen, Overijse en Rotselaar bevestigden zopas hun engagement. In totaal ondertekenden al meer dan tachtig gemeenten uit Vlaanderen het charter. (BMK)