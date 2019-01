Marc Verhaegen (Suske en Wiske) eregast op Stripbeurs Bart Mertens

21 januari 2019

12u30 0 Leuven De liefhebbers van strips verzamelen op zondag 24 februari in zaal Redingenhof in Leuven voor de Leuvense Stripbeurs. Het evenement is al toe aan de 22ste editie en krijgt dit jaar Marc Verhaegen op bezoek als eregast. Verhaegen was de voormalige hoofdtekenaar van Suske en Wiske.

De 22ste Leuvense Stripbeurs komt eraan en voor de liefhebbers van de strip is dat het hoogtepunt van het jaar in onze regio. De 22ste editie heeft liefst 200 meter aan tafels in de aanbieding die bemand zullen worden door stripwinkels, verzamelaars en tal van tekenaars uit België en Nederland. “Ook dit jaar is er een eregast”, zegt Jean-Pierre Hendrickx. “Striptekenaar Marc Verhaegen komt langs. Hij is vooral bekend als voormalig hoofdtekenaar van Suske en Wiske. Tegenwoordig is hij tekenaar en scenarist van zijn eigen reeks Senne en Sanne. Fans kunnen bij hem aanschuiven voor een geweldige herinnering in de vorm van een gesigneerd album.”

Genummerd en gesigneerd

Ook leuk: de affiche van de 22ste Leuvense Stripbeurs. Het Leuvense standbeeld ‘De Kotmadam’ staat centraal in de tekening, geflankeerd door stripfiguren van de hand van Marc Verhaegen. “De affiche is ontworpen en getekend door Marc Verhaegen”, klinkt het. “Van deze tekening zal er op de beurs een genummerde en gesigneerde prent op A4-formaat te koop aangeboden worden, in een beperkte oplage van 100 exemplaren.” Het beeld van de ‘Kotmadam’ op de Oude markt was overigens een geschenk aan de stad Leuven. De inhuldiging in 1985 werd bijgewoond door Maria Swerts, de toenmalige oudste Leuvense kotmadam en tevens meter van het beeld.

Stripbeurs Leuven

Zondag 24 februari van 10 tot 16 uur

Zaal Redingenhof (Redingenstraat 90, Leuven)

3 euro (kinderen tot 10 jaar gratis)