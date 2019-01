Marc Van de Velde (Liefst Leuven) pleit voor biermuseum Bart Mertens

29 januari 2019

17u00 0 Leuven Marc Van de Velde van handelaarsorganisatie Liefst Leuven dringt erop aan om in Leuven een biermuseum te openen. Hij liet dat optekenen op de jaarlijkse receptie van Liefst Leuven. “Het is eigenlijk schandalig dat Leuven nog geen biermuseum heeft”, klinkt het.

Leuven heeft veel toeristische troeven maar alles kan beter. Dat zegt Marc Van de Velde van handelaarsvereniging Liefst Leuven. Op de jaarlijkse receptie van de vereniging pleitte Van de Velde voor de opening van een biermuseum in de stad die onderdak biedt aan de grootste brouwerij ter wereld. “Leuven is één van de Vlaamse kunststeden en dat is vooral in het weekend duidelijk te horen. Op straat hoor je soms meer Spaans dan Vlaams. Op 27 december van vorig jaar publiceerde The Guardian nog een artikel waarin Leuven werd vermeld als één van de tien bestemmingen die je in 2019 zeker moet bezoeken. We stonden er vermeld tussen onder meer Georgië, Oman, Tajikistan en Colombia. De lezeres die Leuven had uitgekozen, vermeldde onder de brouwerij van Stella Artois. Persoonlijk vind ik het ongehoord en zelfs een beetje schandalig dat de stad van Stella Artois nog altijd geen biermuseum heeft. Leuven is al eeuwen een echte bierstad en toch is er nog altijd geen biermuseum. Dat moet veranderen want eigenlijk moeten we Brussel te snel af zijn”, aldus Marc Van de Velde van Liefst Leuven.