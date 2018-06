Marc Dulst stapt 251 kilometer voor vzw Honk 05 juni 2018

De bekende wijnhandelaar Marc Dulst viert zijn 50ste verjaardag op een wel heel bijzondere manier. Vandaag begint hij aan een pelgrimstocht van 251 kilometer, goed voor 418.333 stappen, van Frankrijk naar Spanje. "Ik steek de Pyreneeën over om geld in te zamelen voor het woon- en zorgproject van vzw Honk waar mijn dochter Elien deel van uitmaakt", zegt Marc Dulst.

Vandaag vertrekt Marc in Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankrijk voor een tocht naar Finisterre. "Met mijn pelgrimstocht wil ik een persoonlijke fysieke inspanning leveren en mensen in beweging brengen", vertelt Marc Dulst.





Honk

"Daarnaast wil ik geld inzamelen voor vzw Honk, een woon-en zorgproject voor jongeren met een beperking waar mijn dochter Elien deel van uitmaakt. Ik laat elke stap sponsoren en op die manier kan ik de 12 jongeren van Honk ondersteunen. Mijn tocht eindigt overigens niet in Finisterre want op zondag 17 juni doe ik nog een laatste inspanning door van de luchthaven in Zaventem naar het huis van Honk in de Bastinstraat in Leuven te stappen. Daar zal ik persoonlijk de cheque overhandigen aan de mensen van vzw Honk." Meer info: www.honk.be (BMK)