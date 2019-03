Marc Daemen stopt als voorzitter van Minder Mobielen Centrale. “Omwille van gezondheidsredenen”, aldus Leon Pierco. Bart Mertens

10u30 0 Leuven Na 12 jaar trouwe dienst bij de Minder Mobielen Centrale zet Marc Daemen een punt achter zijn voorzitterschap. “Omwille van gezondheidsredenen”, zegt Leon Pierco, voorzitter ad interim bij de organisatie die recentelijk nog werd bekroond met de HDK-prijs van de Leuvense Persclub.

Vzw Minder Mobielen Centrale Leuven (MMC) moet verder zonder voorzitter Marc Daemen. Hoewel MMC onder zijn leiding uitgroeide tot een organisatie die onmisbaar is geworden in de regio Leuven voor minder mobiele mensen met een beperkt inkomen die rekenen om gemotoriseerd vervoer zet hij na 12 jaar een punt onder zijn voorzitterschap. Niet uit vrije wil maar omwille van gezondheidsredenen. “MMC is een onmisbare schakel geworden voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Dat is te danken aan voorzitter Marc Daemen en aan de vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten. De vrijwilligers hebben Marc dan ook gepast bedankt voor zijn inzet in Ontmoetingscentrum Sint-Maartensdal aan de Rijdende Artillerielaan in Leuven”, zegt voorzitter ad interim Leon Pierco.

Positieve bijdrage

Minder Mobielen Centrale Leuven won recentelijk nog de HDK-prijs van de Leuvense Persclub. Die prijs gaat naar een organisatie die een positieve bijdrage levert aan het leven in Leuven. Voorzitter Marc Daemen was toen duidelijk geëmotioneerd met die bekroning. Op dat moment wist hij al dat hij door gezondheidsproblemen zou moeten stoppen als voorzitter van de vzw. Daemen beklemtoonde toen nadrukkelijk dat MMC enkel op vrijwilligers draait en bedankt zijn mensen voor hun engagement.