Mannen zwaaien met taser op Oude Markt 12 mei 2018

02u25 0 Leuven Het mooie weer is terug en dat zorgt blijkbaar ook voor heel wat heethoofden op de Leuvense Oude Markt. "Tijdens een schermutseling donderdagnacht haalden twee mannen, een 17-jarige en een 19-jarige een stroomstootwapen boven. Die zou enkel getoond zijn, maar niet gebruikt. Onze ploegen hebben hem in beslag genomen. Hij lag verstopt onder een bloembak", bevestigt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

Het tweetal werd meegenomen naar het politiecommissariaat. Het is nog onduidelijk van wie van de twee het wapen precies is. In dezelfde nacht werd een studente overvallen in de Heilige-Geeststraat. Ze was alleen onderweg naar haar studentenkamer toen drie jonge mannen haar lastig vielen. Ze probeerden haar rugzak te stelen, maar ze beet van zich af zodat de mannen de vlucht namen zonder buit. De jonge vrouw verwittigde meteen de politie en beschreef de daders. Verschillende patrouilles gingen in de omgeving naar hen op zoek. Twee van de daders werden ingerekend aan de Kapucijnenvoer en overgebracht naar het commissariaat. Het bleek te gaan om twee jonge mannen zonder verblijfplaats in België die beweren dat ze minderjarig zijn. Er werd een proces-verbaal opgesteld en het parket werd verwittigd.





Vechtersbazen

Woensdagochtend, in de vroege uurtjes, waren er dan weer twee mannen slaags geraakt op de Oude Markt. Een 24-jarige Leuvenaar kreeg het in café Ambiorix aan de stok met een 21-jarige man uit Hasselt. De Leuvenaar kreeg hierbij een glas tegen het hoofd en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en er werd een proces-verbaal opgesteld.





In de nacht van woensdag op donderdag werd er dan weer ingebroken in het STUK-café in Leuven. Een alerte werknemer zag bij het verlaten van het gebouw een man die door een raam klom en verwittigde de politie. De politiehond vond al snel een jongeman die zich binnen verstopt had. Hij werd ingerekend door de politie en meegenomen naar het commissariaat. (ADPW)