Mannen van '79 richten '141ste Jaartal' op

De Mannen van '79 zijn in aantocht. Zopas vond de startvergadering plaats voor de mannen die geboren zijn in 1979. Zij worden volgend jaar 40 en zetten de traditie van de Leuvense Jaartallen voort.





"Tijdens de infovergadering gaven de voorzitter Swa Michiels en hun peters, de mannen van '69, deskundige uitleg over de werking van een jaartal", legt schepen Dirk Vansina (CD&V) uit. "Zo'n 24 mannen daagden op en er waren 11 verontschuldigingen. Er kunnen nog altijd anderen zich aansluiten. De mannen zullen zich nu verenigen tot 'Het 141ste jaartal' en zullen zelf een logo ontwerpen, een kostuum kiezen, een vlag maken en een marraine kiezen."





"Tot op heden is het nooit voorgekomen dat een jaartal niet werd opgericht en het ziet er naar uit dat het met deze groep ook zal lukken."











