Mannen van '79 planten bomen op Ruelensvest

16 maart 2019

De mannen van 1979 hebben vanochtend negen nieuwe bomen geplant op de Erasme Ruelensvest in Leuven. De traditie wil dat het opkomend jaartal van de Jaartallen van Leuven een stunt uitvoert die ten bate komt van de Leuvense bevolking. Binnen het Jaartallenleven van Leuven nemen de mannen van Blok 9, de jaren die eindigen op 9, een bijzondere plaats in. Zij mogen immers op 9 augustus de meiboom planten voor het stadhuis.

“Als compensatie voor de meiboom die ieder jaar moet sneuvelen, wilden we met de mannen van ’79 nieuwe bomen planten. De stad Leuven stelde voor om dit in het Middenbermpark van de Ruelensvest te doen. Op deze manier dragen we ons steentje bij tot een groener Leuven”, zegt voorzitter Jim Vandereet.

Het jaartallenleven bestaat al sinds 1890, toen de mannen van 1840 voor het eerst een vriendenkring vormden. Sindsdien organiseren mannen uit het Leuvense zich in aanloop naar hun vijftigste verjaardag in een geest van vriendschap, solidariteit en samenhorigheid over de generaties heen. Het Jaartallenleven werd in 2011 erkend als UNESCO Immeterieel Werelderfgoed.

