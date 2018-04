Man zwaargewond na valpartij 26 april 2018

Een 49-jarige man uit Leuven werd dinsdagavond omstreeks 21.30 uur met zware verwondingen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat hij op de Naamsesteenweg ter hoogte van E40-autosnelwegbrug ten val kwam. De reden voor de val en de juiste omstandigheden zijn niet duidelijk. Er was in elk geval volgens een getuige niemand anders bij het voorval betrokken. De man was buiten bewustzijn. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend door een MUG-team. Nadien werd hij geopereerd. Zijn toestand was kritiek. (ADPW)