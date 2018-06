Man vrijgesproken voor poging doodslag op moeder 15 juni 2018

02u35 0 Leuven De 29-jarige N.B. uit Leuven is vrijgesproken voor poging doodslag op zijn moeder ruim twee jaar geleden thuis in Kessel-Lo. De twintiger zou volgens de rechter niet toerekeningsvatbaar geweest zijn op het moment van de feiten.

B. had op 14 maart 2016 een hoogoplopende discussie met zijn moeder over het al dan niet gaan werken gelet op zijn toestand. B. ging door het lint en bracht zijn moeder zware slagen toe en greep haar naar de keel. De vrouw werd levensgevaarlijk gewond afgevoerd met een hersenvliesbloeding, fracturen in het gezicht en kneuzingen in de hals. De advocaat van B. vroeg de vrijspraak omdat haar cliënt zich in een ernstige geestesstoornis bevond. De man kampt al van zijn minderjarigheid met psychoses. Van het bewuste moment herinnerde hij zich enkel nog vlagen. Hij had toen ook al enkele dagen geen medicatie meer genomen. "Actueel bestaat er geen ernstig risico dat hij opnieuw misdrijven zal plegen. De beklaagde heeft nood aan begeleiding, maar dit dient niet hoofdzakelijk via het strafrecht te gebeuren", aldus de rechter. (KAR)