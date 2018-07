Man voor onderzoeksrechter na overval op moeder en zoon 07 juli 2018

02u46 0

Een 73-jarige vrouw uit Herent en haar 52-jarige zoon uit Leuven werden donderdagavond omstreeks 23 uur overvallen in de ondergrondse parking van het Heilig hartziekenhuis in Leuven. Moeder en zoon kwamen terug van een etentje toen ze merkten dat ze achtervolgd werden door een man. De man had een kap over zijn hoofd en was opvallend warm gekleed. Hij stapte bij het tweetal in de lift van de parking. Zodra moeder en zoon uit de lift kwamen en naar hun auto wandelden, duwde de onbekende man de vrouw omver en rukte haar handtas van haar schouder. De dame kwam ten val. Haar zoon liep de overvaller achterna maar werd op het hoofd geslagen met een houten lat. Ze konden de handtas opnieuw bemachtigen voor de dader op de vlucht sloeg. De slachtoffers verwittigden de politie die aan de hand van de persoonsbeschrijving en een foto van de dader, snel een verdachte kon inrekenen. De verdachte, een 40-jarige uit Leuven, wenste niets te verklaren aan de politie. Bij zijn arrestatie had de man een pulletje van het slachtoffer bij zich. Het parket besliste om een gerechtelijk onderzoek te vorderen tegen de man op verdenking van diefstal met geweld. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. (ADPW)