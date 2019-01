Man volgt cursus omgaan met drugs en wordt daarna betrapt met cocaïne KAR

31 januari 2019

16u03

Een man uit Bertem heeft opschorting van straf gekregen voor het bezit van cocaïne op 18 maart 2016. Enkele maanden eerder had Gilles R. net een cursus omgaan met drugs afgerond omdat hij cannabis had verkocht. Tijdens een politiecontrole in Leuven twee jaar geleden zette hij het op een lopen. Agenten konden de man bij de kraag vatten en vonden een pakje cocaïne. R. verklaarde dat de drugs niet van hem waren, maar dat achtte de rechter ongeloofwaardig. “Even voordien had de politie de beklaagde een verdachte transactie zien doen onder de brug van de Tervuursevest in Leuven, waarop hij is gaan lopen.” R. verklaarde zijn leven over een andere boeg te hebben gegooid. Hij kreeg opschorting van straf gedurende drie jaar.