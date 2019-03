Man trommelt slotenmaker op om te slapen bij ex Stefan Van de Weyer

26 maart 2019

09u13 0 Leuven Een 27-jarige Leuvenaar werd op de correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot vier maanden cel en 800 euro boete. Hij trommelde op 6 september 2017 op het Sint-Maartensdal in Leuven een slotenmaker op en overtuigde hem de deur van de flat van zijn ex te openen, al snel werden zijn minder goede bedoelingen duidelijk en werd de politie erbij gehaald.

De Leuvenaar had in september 2017 het lumineuze idee om een slotenmaker op te bellen om binnen te raken op de flat van zijn ex. Aan de slotenmaker vertelde hij dat het zijn appartement was, maar dat hij zijn sleutels binnen vergeten was en de deur achter zich had toegetrokken. Toen de deur werd geopend stelde de slotenmaker vast dat de beklaagde geen sleutel had en belde hij de politie. Er ontstond ook een discussie over de betaling van de slotenmaker. Tijdens deze discussie kwam de ex van de twintiger net thuis. Tijdens het verhoor bij de politie verklaarde de man dat hij even geen onderdak had en om beurten bij zijn ex en zijn huidige vriendin sliep. Nadien stuurde hij zijn kat naar de rechter, wat hem een celstraf en een boete bij verstek opleverde.