Man tekent verzet aan, maar stuurt opnieuw kat naar de rechtbank KAR

16 april 2019

Een 45-jarige Brusselaar is veroordeeld tot 10 maanden cel en 1.200 euro boete voor vier verschillende feiten. Kalumbu W. stond in 2017 terecht voor weerspannigheid, slagen aan een Leuvense agent en oplichting van 2 bedrijven in Diest. W. stuurde bij de behandeling zijn kat naar de rechtbank, maar toen het vonnis in zijn bus viel tekende hij wel verzet aan. De zaak werd vorige maand opnieuw behandeld, maar W. daagde wederom niet op waardoor de oorspronkelijke straf bevestigd werd. De rechter achtte alle tenlasteleggingen bewezen.