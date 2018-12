Man rijdt politiecombi aan tijdens controle Stefan Van de Weyer

16 december 2018

10u07 0 Leuven De Leuvense politie heeft zaterdagavond tijdens wegcontroles 481 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Daarvan hadden er twaalf te veel gedronken. Van één van hen werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Deze bestuurder probeerde er bij het zien van de controlepost tegen hoge snelheid vandoor te gaan. De man kon na een korte achtervolging tegen hoge snelheid worden klem gereden.

De controles gingen van start om 19 uur en duurden tot 2 uur . Er werden controleposten opgesteld op de ring ter hoogte van de gevangenis, op de Tiensesteenweg, de Meerdaalboslaan en op het Engels Plein.

Van de 481 gecontroleerde bestuurders hadden er zes tussen 0,5 en 0,8 promille alcohol in het lichaam. Zij kregen een onmiddellijke inning mee. Voor zes anderen die allen meer dan 0,8 promille alcohol in het lichaam hadden, werd proces-verbaal opgesteld en zal het parket beslissen welk gevolg daaraan gegeven wordt.

Eén van hen, een 62-jarige man uit Herent, zal het zeker voor de rechter mogen uitleggen. Hij merkte een controlepost op die op de Tiensesteenweg stond en maakte rechtsomkeer en reed de Meerdaalboslaan op. Een patrouille in een anoniem voertuig ging het achterna en deed de bestuurder teken hen te volgen naar een tweede controlepost even verder. De bestuurder leek dat te doen, maar reed dan plotseling tegen hoge snelheid de oprit van de snelweg op. Op dat ogenblik was het wegdek glad en de zichtbaarheid beperkt door sneeuwwater. Toch werden snelheden gehaald tot bijna 200 km/uur. De vluchtende bestuurder verliet de snelweg ter hoogte van de Brusselsesteenweg en daar kon hij worden klem gereden. Daarbij reed hij ook het politiewagen nog aan. De man legde een positieve ademtest af. De vrouwelijke passagier was onder de indruk van het gebeuren, de chauffeur daarentegen was alleen bezorgd over de schade aan zijn auto.

Tijdens de controles werden ook nog twee wagens tegengehouden waarvan de technische keuring vervallen was. Twee bestuurders die rond reden met een voorlopig rijbewijs dat niet toe laat om tijdens het weekend te rijden, werden eveneens geverbaliseerd. Tenslotte werden ook nog twee processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit.