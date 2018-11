Man richt geladen pistool op agenten: 1 jaar cel KAR

13 november 2018

15u57 0 Leuven Een man uit Heverlee die twee agenten met een geladen pistool bedreigde, is veroordeeld tot een jaar cel.

Jean V. richtte op 16 mei 2017 zijn wapen op twee inspecteurs van de politiezone Leuven. Hij schreeuwde dat hij maar enkele seconden nodig had om hen allemaal door het hoofd te schieten. V. had tevens geen vergunning voor het wapen. “De beklaagde pleegde ernstige feiten die zeer laakbaar zijn, waarbij een onschuldige derde benadeeld werd. Hij geeft blijk van een gebrek aan waarde- en normbesef”, sprak de rechter in het vonnis. V. kon nog wel een blanco strafregister voorleggen. Door zijn zwakke gezondheidstoestand en zijn precaire financiële toestand werd het jaar cel met uitstel uitgesproken gedurende drie jaar. Dat werd gekoppeld aan enkele probatie-voorwaarden. Zo mag V. geen wapens meer houden en moet hij zijn psycho-medische behandeling verderzetten. Naast de celstraf kreeg de man ook een boete van 800 euro. Aan de agenten moet hij een schadevergoeding van 500 euro.