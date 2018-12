Man overvallen met stroomstootwapen, andere man aangevallen en bestolen ADPW

23 december 2018

13u56 0 Leuven Hoewel Kerstmis de hoogdag van de vrede zou moeten zijn, ging het er afgelopen weekend niet erg vredevol aan toe in Leuven. Vrijdagnacht zijn verschillende mensen overvallen in het stadscentrum.

“Een man van 24 uit Leuven sprak een groep van een tiental jongeren aan om een sigaret te vragen, maar al snel bleek dat ze slechte bedoelingen hadden. Ze sloegen hem in het gezicht, waardoor hij ten val kwam en trapten nog na toen hij al op de grond lag. In het tumult gingen ze aan de haal met zijn bankkaarten, gsm en identiteitskaart. Dat gebeurde vlak bij de Oude Markt”, vertelt Nicolas Del Piero van de politie.

De politie kwam de jongeman tegen toen hij tot op de Grote Markt strompelde. De politiepatrouille liet meteen een ziekenwagen aanrukken en de jongeman werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij kon geen duidelijke omschrijving geven van de daders. Toch ging de politie met verschillende patrouilles op zoek naar hen. Maar helaas was er geen spoor meer van de heethoofden. De politie heeft wel een proces-verbaal voor diefstal met geweld opgesteld.

Stroomstootwapen

Later die nacht werd een 19-jarige man uit Bertem bedreigd met een stroomstootwapen. “De jongeman werd in de Mechelsestraat bedreigd door een vijftal mannen en moest zijn gsm en horloge afgeven. Daarna sleurden ze hem mee naar een bankautomaat om geld voor hen af te halen. Toen ze in de Vital Decosterstraat kwamen, zette de jongeman het op een lopen”, zegt Del Piero. De Bertemnaar vroeg daarop aan een voorbijganger om de politie te verwittigen, die al snel ter plaatse was. De politie ging met verschillende ploegen op zoek naar de daders en nam de jongeman ook even mee in de politiewagen om mee rond te kijken. “Van het vijftal was echter geen spoor meer”, zegt Del Piero. De politie stelde een proces-verbaal op en onderzoekt de zaak verder.

Rake klappen

Eerder deze week kregen drie jongemannen ook al rake klappen tijdens een avondje uit. Het drietal was langs een groep van tien personen gewandeld die hen zonder duidelijke aanleiding aanvielen. Dat gebeurde in de Naamsestraat aan de nachtwinkel aan de Dulci. Een anonieme patrouille merkte de vechtpartij op en kwam tussenbeide. De meeste jongeren zetten het op een lopen toen ze de zwaailichten zagen, maar de politie kon wel de jongeman vastgrijpen die de zwaarste slagen toegebracht had. Ook gaven ze de beschrijving door van twee andere jongemannen waarvan ze gezien hadden dat deze klappen uitdeelden. Verschillende ploegen kamden de buurt uit en konden het tweetal uiteindelijk inrekenen.

“Twee slachtoffers van 23 jaar oud, uit respectievelijk Maaseik en Dilsen-Stokkem, werden overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. Een derde jongeman van 22 uit Nederland deelde ook in de klappen maar moest niet voor verzorging overgebracht worden. Hij kon aan de politie vertellen dat het vooral drie mannen waren die hen aangevallen hadden, de andere jongeren waren eerder toeschouwers”, vertelde Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero daar eerder over.

De drie verdachten, een tiener en twee twintigers uit het Leuvense, waren niet aan hun proefstuk toe en waren reeds gekend bij de politie. Ze werden meegenomen naar het commissariaat en er werd een proces-verbaal opgesteld.