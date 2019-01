Man overleden op weg naar bushalte ADPW

15 januari 2019

Op de Oudebaan in Leuven is dinsdagnamiddag een man overleden toen hij onderweg was naar de bushalte. De ziekenwagen werd ter plaatse gevraagd om de man te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse om een tent te plaatsen. De man stierf aan een natuurlijk overlijden.