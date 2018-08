Man oog in oog met inbreker 28 augustus 2018

02u23 0

In de Brusselsestraat in Leuven stond zondagmiddag een man oog in oog met een inbreker. De Leuvenaar was thuis in zijn appartement toen hij plots iemand in de woonkamer zag staan.





De inbreker nam meteen de vlucht. Hij had het slot van het appartement opengebroken en hij was zo binnengeraakt. De politie werd verwittigd, maar van de dader was geen spoor meer.





Er werd een proces-verbaal opgesteld. (KAR)