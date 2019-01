Man ontkent drugsverkoop KAR

Een man uit Leuven riskeert drie maanden cel voor drugspraktijken. Salih E. kwam op 22 maart vorig jaar in het vizier van de politie toen hij zich verdacht gedroeg aan een nachtwinkel in Leuven. E. stapte samen met een andere man naar binnen, toen hij terug buitenkwam verstopte hij iets in een struik. Agenten gingen over tot controle maar op dat moment smeet E. zijn gsm over een muur. De man had 750 euro cash op zich en bij uitlezing van zijn gsm bleek dat hij zich bezig hield met het dealen van cannabis. Volgens de procureur werd dat verhaal bevestigd door een afnemer. Een verhoor afnemen van E. bleek onmogelijk. De man is op dit ogenblik geïnterneerd. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak omdat er geen drugs bij zijn cliënt werd aangetroffen. E. riskeert drie maanden cel en 8.000 euro boete. Vonnis 28 januari.