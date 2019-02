Man onder invloed van drugs en zonder rijbewijs rijdt met niet-ingeschreven en onverzekerde auto ADPW

19 februari 2019

17u30 2

Tijdens een controle door de douane dinsdagochtend op de Meerdaalboslaan in Heverlee werd een 28-jarige man uit Evere betrapt die rondreed met een wagen die niet was ingeschreven noch verzekerd. Op het voertuig stonden nummerplaten die waren afgeleverd voor een motorfiets. Behalve dat inschrijving en verzekering ontbraken, kon de bestuurder ook geen geldig rijbewijs voorleggen. De douane deed een beroep op de politie voor verdere afhandeling van het dossier. De man werd gevraagd een alcohol- en drugstest af te leggen. De drugstest was ook nog eens positief. Hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld.