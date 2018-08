Man naar ziekenhuis na vechtpartij 27 augustus 2018

In de Maria-Theresiastraat in Leuven vond vrijdagavond een vechtpartij plaats. Hierbij raakte één man gewond en moest hij overgebracht worden naar het ziekenhuis.





De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Het parket werd verwittigd en stelde een onderzoek in. (ADPW)