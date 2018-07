Man met mes op zak in Provinciedomein 23 juli 2018

02u32 0

Een 41 jarige man uit Kessel-Lo zorgde vrijdagmiddag voor problemen in het provinciaal domein. Hij was er aan het wandelen met zijn loslopende hond toen hij aangesproken werd door een medewerker van de bewaking. De veertiger weigerde de hond aan te lijnen en de bewaker zag ook dat de man een mes op zak had. De politie kwam daarop ter plaatse. De man zei dat hij het mes bij zich had om zich te verdedigen tegen mensen met slechte bedoelingen. De politie nam het mes in beslag en stelde proces-verbaal op.





(KAR)