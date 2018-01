Man met 91.000 beelden kinderporno-grafisch materiaal spaarde ook eigen kinderen niet 31 januari 2018

02u30 0 Leuven Een zestiger uit Leuven riskeert een jaar cel voor het bezit van kinderporno. M.W. (68) werd betrapt in 2016 door een pc-hersteller die een viruscontrole uitvoerde. W. had niet minder dan 91.000 beelden kinderporno op zijn pc en 17 usb-sticks. Zelfs zijn eigen kinderen moesten constateren dat foto's van hun kindertijd op illegale sites belanden.

Tijdens het onderzoek verklaarden zijn zoon en dochter ook slachtoffer te zijn geweest van zijn seksuele dadendrang maar die feiten zouden ondertussen verjaard zijn. De dochter vroeg gisteren in de rechtbank een schadevergoeding van 3.500 euro. Voor de zoon was het niet om het geld te doen. Hun vader liet verstek gaan. De procureur vroeg de maximumstraf van 1 jaar cel en 900 euro boete. "Hij doet geen enkele moeite om de feiten te verantwoorden. Thuis heeft hij ook niemand waardoor het risico op recidive zeer hoog is", aldus de procureur. Vonnis 20 februari. (KAR)