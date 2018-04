Man lichtgewond na klap tegen glazen wand 04 april 2018

Een 50-jarige man uit Heverlee is gistermiddag met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat hij aan de buskaaien op het Martelarenplein met zijn gezicht tegen een glazen wand was geknald. De man ging door de klap tegen de grond en liep een wonde in zijn gezicht op. (ADPW)