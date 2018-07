Man krijgt glas in gezicht tijdens vechtpartij 26 juli 2018

02u25 0

In de nacht van dinsdag op woensdag liep een man tijdens een vechtpartij in het Leuvense uitgaansleven een hoofdwonde op. Een 32-jarige man uit Leuven kreeg het aan de stok met een 23-jarige uit Rotselaar. De discussie liep uit de hand en de Leuvenaar deelde rake klappen uit. Hierbij had hij een glas in zijn hand waardoor de jongeman uit Rotselaar een snijwonde opliep aan het hoofd. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.





Toen een getuige de politie verwittigde, liep de Leuvenaar weg. De Leuvense politie ging naar hem op zoek en kon hem wat verder in het stadscentrum inrekenen. (ADPW)