Man kraakt drankautomaat: acht maanden cel 08 februari 2018

02u23 0

Een 38-jarige Roemeen werd veroordeeld tot een celstraf van acht maanden voor diefstal uit een drankautomaat in de faculteit Mechanica van de KU Leuven. De dertiger sloeg toe in 2016, op de nationale feestdag. Hij knipte het hangslot van de automaat open om bij het kleingeld te kunnen. Maar een vingerafdruk deed hem de das om. "De beklaagde heeft een ongunstig strafverleden", noteerde de rechter in het vonnis. "Hij werd in 2016 al veroordeeld tot een strenge celstraf voor diefstal, en vorig jaar voor vereniging van misdadigers." De Roemeen moet ook een boete van 300 euro betalen. (KAR)