Man had 2,5 jaar relatie met minderjarige stiefdochter Stefan Van de Weyer

16 januari 2019

17u32 0 Leuven Een veertiger uit Leuven werd bij verstek tot tien maanden cel veroordeeld omdat hij tussen 15 januari 2001 en midden januari 2005 meermaals zijn minderjarige stiefdochter had aangerand. De man had sinds 2000 een relatie met haar moeder, maar werd verliefd op haar toen ze vijftien jaar oud was.

Het meisje verklaarde 2,5 jaar een relatie te hebben gehad met de man, ze stemde in met seksuele handelingen. Ze voelde zich achteraf schuldig omdat ze overal mee akkoord was gegaan. Seksuele contacten met toestemming met een minderjarige jonger dan zestien jaar worden door de strafwet beschouwd als aanranding.

“De feiten zijn ernstig. Ondanks dat ze haar toestemming gaf, dient gelet op haar jonge leeftijd en het grote leeftijdsverschil tussen beiden, te worden aangenomen dat deze toestemming onvolwaardig was. De feiten zijn des te meer verwerpelijk omdat beklaagde gezag uitoefende over het slachtoffer, aanvankelijk had hij een relatie met haar moeder en woonde ze bij hem in. Later woonde ze alleen bij hem, dit terwijl ze nog school liep. Hij werd nooit voordien veroordeeld voor soortgelijke feiten en de feiten dateren van geruime tijd geleden”, was de rechter van oordeel. Buiten de tien maanden cel wordt hij nog voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet.