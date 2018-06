Man gewekt door twee inbrekers 25 juni 2018

Een man uit de Brusselsestraat in Leuven werd in de nacht van zaterdag op zondag gewekt door twee inbrekers. Hij was in slaap gevallen voor de televisie, maar hoorde lawaai in zijn appartement. Wanneer hij het licht aan deed, stond hij oog in oog met twee inbrekers. Het duo nam meteen de vlucht langs het slaapkamerraam en het platte dakachteraan. De man verwittigde de politie, maar van de inbrekers was er geen spoor meer. (SVDL)