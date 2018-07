Man die huis inknalde, reed vermoedelijk te snel 12 juli 2018

02u48 1 Leuven De bestuurder die dinsdag zijn Ford Ranger in een woning in de Schoolbergenstraat parkeerde, reed vermoedelijk te snel. Dat heeft de Leuvense politie laten weten.

"Een 27-jarige man uit Kessel-Lo verloor dinsdagavond omstreeks 18 uur in de Schoolbergenstraat in Kessel-Lo in een flauwe bocht de controle over het stuur van zijn auto. De wagen knalde eerst tegen een geparkeerd voertuig om vervolgens tegen een woning tot stilstand te komen. De gevel van de woning werd daarbij zwaar beschadigd met een groot gat als gevolg. De bestuurder klaagde van pijn in de nek werd met behulp van de brandweer uit zijn auto gehaald. Hij werd na medische hulp ter plaatse met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Hij legde een negatieve ademtest af.





Wellicht is hoge snelheid de oorzaak van het ongeval. Het wrak van zijn voertuig werd getakeld door de sleepdienst. De brandweer stutte de zwaar beschadigde woning. De bewoners mochten in hun woning blijven met uitzondering van de getroffen kant van het huis", klinkt het bij de Leuvense politie. (ADPW)