Man betrapt met drugs en priem in auto KAR

10 februari 2019

Een auto met Duitse nummerplaten is zaterdagnacht gecontroleerd geweest op de Diestsesteenweg in Leuven. De passagier had geen identiteitsdocumenten op zak. In de auto werd een breekijzer aangetroffen en een passagier was in het bezit van een priem. De twee mannen werden overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek. Voor het bezit van de priem werd een proces-verbaal opgesteld voor verboden wapendracht. Omdat de man ook een kleine hoeveelheid cannabis op zak had werd ook een proces-verbaal opgesteld voor drugsbezit.