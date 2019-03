Man betast stiefdochter tijdens vakantieverblijf in Ardennen KAR

19 maart 2019

18u00 0 Leuven Een man uit Leuven is veroordeeld tot 15 maanden cel voor de aanranding van zijn minderjarige stiefdochter. Stephan V.D.V vergreep zich aan het 13-jarige meisje tijdens een zomervakantie in de Ardennen bijna vier jaar geleden.

De feiten speelden zich af in Somme-Leuze in de provincie Namen. V.D.V was er in augustus 2015 op uitstap met zijn toenmalige partner. Daar zou hij het meisje tot tweemaal toe betast hebben in bed. Als uitleg gaf V.D.V. dat hij de tiener zou verwisseld hebben met haar moeder. “Ik was wat slaperig”, verantwoordde hij zich. “De rechtbank hecht ook geen geloof aan zijn bewering dat de feiten verzonnen werden omdat de moeder van het slachtoffer de relatie met hem wilde verbreken”, aldus de rechter. V.D.V kreeg 15 maanden cel, waarvan acht maanden met uitstel. Hij werd voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.