Man bekogeld met stenen na ruzie 29 mei 2018

In de nacht van zondag op maandag liet een 38-jarige man uit Heverlee zijn hond uit op het Rietensplein in Wilsele. Hij werd tijdens zijn wandeling lastig gevallen door rondhangende jongeren die opmerkingen maakten over zijn hond. De situatie liep uit de hand en de jongeren wierpen stenen naar de man. Hij liep hierbij een hoofdwonde op. Toen de jongeren al weggelopen waren werd de politie verwittigd. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. (ADPW)