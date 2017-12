Man aangeklaagd voor afnemen valse enquête aan KU Leuven naar masturbatie bij jonge vrouwen SI

15u47

Bron: Belga 0 thinkstock Archiefbeeld. Leuven Voor de correctionele rechtbank van Leuven staat dinsdag een 23-jarige man terecht voor het bedrieglijk verwerven van informatie over het seksueel gedrag van minstens 24 jonge vrouwen. In het kader van een fictieve masterthesis aan de KU Leuven hield hij een enquête naar hun masturbatiegedrag.

Willem V. uit Houthalen-Helchteren maakte zich volgens het openbaar ministerie in de periode tussen 16 december 2012 en 20 mei 2015 in de gerechtelijke arrondissementen Leuven en Limburg schuldig aan het verspreiden van diverse enquêtes in het kader van een niet bestaande masterthesis. Bij minstens 24 meisjes en jonge vrouwen tussen 15 en 25 jaar oud hield hij "de grote masturbatie-enquête, de grote puberteitsenquête, de enquête puberteit bij tienermeisjes, het gedrag van tienermeisjes tijdens masturbatie bij de steeds lager wordende drempel naar beginnend actief seksueel gedrag en een enquête bij jonge vrouwen met grote borsten".

De man gebruikte in zijn correspondentie de fictieve identiteiten Laura Bleyen en Ine Bleyen. Hij gebruikte een hotmailadres op hun naam om de enquêtes te versturen. Hij maakte daarbij gebruik van de logo's van de KU Leuven. Voor de verspreiding misbruikte V. ook de naam van Paul Enzlin als promotor van de zogenaamde thesis. Die is als professor verbonden aan het Interfacultair Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen aan de KU Leuven.

Aanranding en misbruik

Willem V. moet zich verantwoorden voor acht feiten, waaronder misbruik van vertrouwen, het aannemen van valse namen en het aanmaken van fictieve e-mailaccounts. Hij wordt ook beticht van aanranding van een 15-jarig meisje tussen september 2012 en december 2013. Dat vermeende slachtoffer en een ander 16-jarig meisje zette hij tussen eind 2013 en mei 2015 aan tot ontucht, onder meer via films en foto's met een pornografisch karakter.

Er zijn 28 burgerlijke partijen: de KU Leuven en 27 personen. Naast 26 benadeelde vrouwen diende ook de professor een schadeclaim in.