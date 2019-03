Man (20) aangehouden na steekpartij ADPW

19 maart 2019

17u14 0 Leuven In de J.P. Minckelersstraat kwam het in de nacht van vrijdag op zaterdag tot een steekpartij. Dat gebeurde om 3 uur.

Het begon vrijdagavond allemaal met enkele dreigsms’en van een jongeman aan een meisje uit de J.P. Minckelersstraat. Toen hij naar huis reed, ging de vriend van het meisje buiten poolshoogte nemen. Er ontstond een vechtpartij op straat. Ook een buurman mengde zich in het tumult.

Snijwonden

De politie werd opgetrommeld, maar toen een patrouille ter plaatse kwam, waren alleen het meisje, haar vriend en de buurman nog aanwezig. De vriend van het meisje had snijwonden opgelopen aan het hoofd en de arm. De buurman geraakte lichtgewond. De politie vond de twee andere betrokkenen in de Vital Decosterstraat, even verderop. Zij hadden onder andere snijwonden aan de handen en zijn respectievelijk zeven en dertig dagen werkonbekwaam verklaard.

De verklaringen over de vechtpartij lopen sterk uiteen. De man die het meisje opzocht, een 20-jarige Leuvenaar, werd intussen aangehouden. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.