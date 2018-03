Make-over voor Heuvelhofpleintje 30 maart 2018

02u44 0

Het Heuvelhofpleintje in Kessel-Lo heeft een make-over gehad dankzij het 'Kom op voor je Wijk'-project. Met dat initiatief wil Leuven zijn inwoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan met hun straat of wijk om zo de sociale binding te vergroten. "Dit nieuwste 'Kom op voor je wijk'-project is een heel mooi voorbeeld van hoe stad en Leuvenaars samen de buurten kunnen verfraaien", vertelt schepen Bieke Verlinden (sp.a). "Het pleintje bood een wat troosteloos uitzicht en werd ook niet optimaal gebruikt. De nood aan een gezellige aanpak kwam naar boven tijdens een bevraging die de stad Leuven deed in 2015." De buurtbewoners gaan het pleintje veelvuldig gebruiken. "Iedere woensdag komen we samen van twee tot vier voor koffie met een koekje", vertelt buurtbewoonster Lutgarde Swartenbroekx. Ook de nieuwe petanquebaan werd officieel geopend. (BMK)